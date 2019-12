Marín xa respira ambiente de Nadal con achegas de agasallos

Mercado solidario da asociación O Abeiro no Multiusos de Marín © Concello de Marín Entrega de tarxeta de Nadal dun escolar á alcaldesa María Ramallo © Concello de Marín Visita ao Centro Terapéutico para Persoas con Alzheimer de Briz © Concello de Marín

A asociación de mulleres O Abeiro abrían este mércores o mercado solidario con produtos de segunda man e mobles restaurados no espazo acristalado do Multiusos da Praza de Abastos de Marín.

Ata o 7 de xaneiro, en horario de 10.30 a 13.30 horas aquelas persoas interesadas tamén nos traballos elaborados polas preto de 65 usuarias da asociación poderán achegarse ata esta zona e colaborar con esta iniciativa solidaria.

Durante este mércores, a alcaldesa María Ramallo tamén acudía ao Salón de Actos do centro San Narciso onde escoitou as panxoliñas do coro. que interpretou o tema con estilo moderno que compuxeron este ano para celebrar o Nadal. Ramallo recibía tamén unha postal de recordo elaborada por un estudante.

A alcaldesa, acompañada polos concelleiros Marián Sanmartín e Manuel Santos tamén se achegaban polo centro terapéutico para persoas con Alzheimer da Finca de Briz. Este espazo leva en funcionamento desde outubro coa colaboración da asociación Afapo.

O Concello regalaba paraugas ás persoas usuarias, para a continuación achegarse aos obradoiros de memoria, que se desenvolven na estancia lindeira ao centro.