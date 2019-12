Un documental de Fernando Portela e Manolo Yáñez homenaxea ás mulleres do mar

O centro social de Estribela acollerá o venres 20 de decembro ás 19.30 horas a estrea do documental 'Pesca na ría: cultura e tradición', que supón unha homenaxe á figura das mulleres do mar, con bloques adicados ás redeiras e ás mariscadoras.

A peza audiovisual, dirixida por Manolo Yáñez e producido por Fernando Portela, foi financiada pola Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural cunha achega de máis de 18.000 euros.

A principal protagonista do documental é Hermosinda Hermo, unha nonaxenaria natural da Cañota, en Marín, que cando era nova collía o peixe en Marín e percorría quilómetros monte arriba para vendelo. "A muller narra como nalgunha ocasión chegou a camiñar máis de 60 quilómetros chegando a ir ata A Lama ou Avión", segundo desvela Fernando Portela.

Segundo sinala o produtor, a peza fai un percorrido polas tradicións mariñeiras de Galicia, homenaxeando "ás grandes olvidadas, que son as mulleres do mar". No documental adícase un bloque ás embarcacións tradicionais, con entrevistas aos membros da asociación Os Galos de Bueu, e outro á industria conserveira desenvolvida polo imperio de Massó (coa herdanza do seu Museo). Tamén hai outras partes sobre a carpintería de Ribeira e as embarcacións tradicionais, a gastronomía e a Festa do Mar en Combarro.

O concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, destaca que este traballo audiovisual supón "unha recompilación e posta en valor do patrimonio marítimo e pesqueiro, material e inmaterial, na contorna das nosas rías" e desvela que na estrea estarán presentes Fernando Portela, Manolo Yáñez e a protagonista Hermosinda Hermo, cos que os asistentes poderán manter un coloquio.