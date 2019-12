O Concello de Caldas de Reis e a Garda Civil acordan permutar uns terreos

A subdelegada do goberno propiciou unha reunión entre o alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey e o Coronel Xefe da Comandancia da Garda Civil, Simón Venzal, para promover a colaboración entre ambas institucións que melloren as instalacións do actual cuartel, ao mesmo tempo que enriquecer o proxecto de urbanización da Travesía de Dona Urraca

O alcalde de Caldas puido expoñer a proposta de permuta de terreos municipais para ampliar a zona de aparcamentos e almacéns do actual cuartel, lindeiros coa súa localización actual. Con esta permuta, pola súa banda, o concello podería ampliar unha das súas rúas contiguas ao cuartel, mellorando así, a urbanización nesta zona. En concreto, trátase da Travesía de Dona Urraca, onde a administración local quere desenvolver o proxecto de ampliación e urbanización a longo deste próximo ano.

Pola súa banda, Simón Venzal considerou viable a proposta e comprometeuse a informar as instancias correspondentes do Ministerio do Interior para realizar a tramitación oportuna e levar a bo fin esta proposta.

O alcalde de Caldas agradeceu a mediación da subdelegada do Goberno e a receptividade manifestada polo propio Coronel Xefe da Benemérita.

Pola súa banda, Maica Larriba manifestou “a súa satisfacción pola disposición tanto por parte do responsable da Garda Civil en Pontevedra como polo propio alcalde, para chegar a acordos de colaboración que conlevan melloras na vida municipal dos concellos pontevedreses e neste caso para os veciños e veciñas de Caldas que contarán cunha nova zona de servizos no seu concello”.