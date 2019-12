Recuperan en Mourente a furgoneta roubada do Concello de Campo Lameiro

A furgoneta, propiedade do Concello de Campo Lameiro, subtraída esta fin de semana despois do asalto a unha das naves industriais municipais foi recuperada este luns na parroquia pontevedresa de Mourente grazas á colaboración veciñal.

Pasado o mediodía, unha persoa que se decatara polas redes sociais do roubo viu unha furgoneta rotulada co escudo do Concello nas inmediacións do cemiterio de Mourente polo que decidiu alertar á Policía Nacional da presenza do vehículo, que xa se estaba buscando desde o día da subtracción.

Os axentes confirmaron que se trataba da furgoneta subtraída. O vehículo atópase en bo estado, aínda que os ladróns arrincáronlle a radio antes de abandonalo.

O alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa, quixo agradecer o traballo da Policía Nacional e a colaboración do veciño que permitiu localizar e recuperar a furgoneta.

Aínda así, antes de ser entregada, a Policía Científica practicou diversas probas en busca de pegadas para determinar a identidade dos autores co roubo, ademais do vehículo, de ferramentas e maquinaria por valor de 50.000 euros.