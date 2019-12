Grande Marlaska e Sáenz de Santamaría, en Pontevedra para apoiar a Mariano Rajoy na despedida da súa irmá

Asistentes ao velorio de Mercedes Rajoy, irmá de Mariano Rajoy © Cristina Saiz Asistentes ao velorio de Mercedes Rajoy, irmá de Mariano Rajoy © Cristina Saiz

Como era de esperar, o falecemento de Mercedes Rajoy atraeu a Pontevedra a numerosas personalidades da vida política nacional. O ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ou a ex vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, entre outros, arrouparon este luns a Mariano Rajoy e acompañáronlle nestes duros momentos.

Ao Tanatorio Pontevedra, no que se velaba o cadáver de Mercedes Rajoy, acudiron tamén gran parte dos ministros do PP con Rajoy á fronte da Moncloa, entre eles, Íñigo Gómez de la Serna, Ana Pastor, Fátima Báñez, Ana Mato ou Íñigo Méndez de Vigo.

Grande-Marlaska, amigo persoal da falecida, chegou ao tanatorio pontevedrés sobre as doce do mediodía acompañado de varios compañeiros xuristas de Madrid.

Permaneceu nas instalacións, xunto ao resto de autoridades, ata o enterro da irmá do ex presidente, que se celebrou baixo unha intensa choiva no cemiterio de San Amaro na intimidade familiar, por expreso desexo da familia.

A basílica de Santa María acollerá esta tarde o funeral por Mercedes Rajoy, que falecía onte domingo no seu domicilio de Aravaca (Madrid) aos 62 anos de idade.

Mercedes Rajoy, rexistradora da propiedade e esposa do eurodeputado do PP Francisco Millán Món, era a única irmá do expresidente do Goberno e tiña tres fillos.

A súa morte produciuse un ano despois da do seu pai, Mariano Rajoy Sobredo, ex presidente da Audiencia Provincial de Pontevedra, que faleceu en novembro de 2018.