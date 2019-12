O Concello teme o aprazamento "sine die" do proxecto da Variante de Alba por "falta de cartos" na Xunta

César Mosquera, o concelleiro de Ordenación do Territorio © PontevedraViva

César Mosquera, concelleiro de Ordenación do Territorio e de Mobilidade de Pontevedra, afirmaba este luns que a Xunta non quere investir as cantidades económicas, que ascenderían a tres ou catro millóns para mellorar o proxecto da Variante de Alba, tal e como reclama a veciñanza da zona e o propio Concello a través das alegacións.

"Estamos profundamente cabreados porque esta técnica xa a coñecemos" afirmaba Mosquera sinalando que polas palabras que Núñez Feijóo trasladou ao alcalde e por outras informacións internas entenden que o executivo galego vai aprazar "sine die" este proxecto e, segundo a hipótese que manexa o concelleiro, alegarán un informe do Concello para atrasar esta proposta e evitar que se inicie o procedemento en 2020, malia a conversa telefónica mantida entre o presidente da Xunta e o alcalde de Pontevedra o venres cando parecía desbloquearse o proxecto.

O representante do goberno local indicou que "estamos irritados" e fixo chamamento á lealdade institucional para criticar que desde a Xunta manden a un "recadeiro con total covardía" para avanzar as intencións da administración autonómica, en clara referencia ao líder da oposición Rafa Domínguez e ao seu anuncio de oposición ao proxecto. Para Mosquera, esa intervención do PP local era algo pactado entre Domínguez e o Partido Popular de Santiago. "Unha cousa é facer que fas e outra é querer facelo", dixo César Mosquera lamentando a actitude adoptada neste tema polo executivo galego.

O proxecto inicial exposto pola Xunta de Galicia supoñía un investimento de 8 millóns de euros, aclaraba Mosquera para indicar que se se aplicaban as melloras pedidas pola veciñanza e polo Concello para obter o consenso social, a iniciativa ascendería aos 11 ou 12 millóns de euros. Por este motivo, o concelleiro indicaba que "a Xunta entendeu que eran demasiados cartos. Non ten esas limitacións cando se trata doutros concellos como Sanxenxo ou Marín".

"Ogalla haxa un cambio de postura" afirmaba o concelleiro, que apuntou que o Concello está disposto a colaborar coa administración autonómica para chegar a acordos para executar a nova Variante de Alba.