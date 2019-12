Un desprendemento de terra obriga a cortar ao tráfico a variante de Caldas

O mal tempo das últimas horas obrigou ás autoridades a cortar ao tráfico a variante de Caldas. O motivo, a caída dunha árbore sobre a estrada provocada por un deprendemento de terra.

Segundo informou o 112 Galicia, o incidente produciuse cando faltaban poucos minutos para as catro da madrugada.

A árbore estaba a invadir case completamente a calzada e a terra tampouco deixaba circular con seguridade, polo que se decidiu desviar o tráfico para evitar accidentes.

Con estes datos, o centro de atención ás emerxencias informou os axentes da Garda Civil de Tráfico e Policía Local, os Bombeiros do Salnés e o persoal do servizo de mantemento da vía. Tamén, os membros do GES de Valga foron informados.

O tráfico foi desviado polo centro de Caldas de Reis e desde o Concello de Cuntis tamén recomendaron aos seus veciños que vaian por Moraña se deben viaxar cara a Pontevedra.

Desde primeira hora da mañá, operarios de mantemento traballar para retirar a árbore e limpar a estrada para que a variante de Caldas poida reabrir ao tráfico o antes posible.