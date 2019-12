Rafa Domínguez pide saber "con exactitude" cantas prazas de aparcamento desaparecerán en Barcelos

O portavoz do PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, pediu este domingo ao goberno local que especifique con "con exactitude" o número de prazas de aparcamento que desaparecerán tras a reforma integral da praza de Barcelos anunciada nos últimos días, pois considera que pode "repercutir negativamente ao comercio pontevedrés, entre outros”.

En opinión do líder do PP local, Pontevedra "xa ten un problema de falta de sitios onde aparcar", e este tipo de medidas "agravarán a situación de illamento" que asegura que os comerciantes xa ven na cidade.

Domínguez enmarca este proxecto na "continua eliminación de estacionamentos que está a levar a cabo o alcalde" e insiste en que aparcar "supón un problema en Pontevedra", ao que se suma que tampouco existe transporte público urbano que axude a paliar esta deficiencia.

Os 'populares' levaron ao Pleno municipal do pasado mes de xuño a creación dun novo aparcadoiro disuasorio, como un das solucións á escaseza de zonas onde aparcar e a moción foi aprobada por unanimidade, pero Domínguez denuncia a que aínda "non temos noticias". "Séguense eliminando prazas e non as estamos recuperando", critica.

O líder do PP tamén se referiu á intención do Concello de Pontevedra de estudar cambios de tráfico no Gorgullón e critica que eses cambios serían xusto despois de estreala como plataforma única, o que implica que se realizou unha obra "sen estudar os cambios viarios que terá".

Segundo asegura Domínguez, numerosos veciños quéixanse e o Concello "dáse conta tarde e mal que non fixeron as cousas ben".