A Garda Civil identifica á sospeitosa dun timo do 'cambio de billetes' nunha gasolineira de Caldas

A Garda Civil logrou identificar a unha veciña de Barcelona como presunta autor de tres estafas cometidas durante este ano en tres gasolineiras da provincia de Pontevedra mediante o coñecido como timo do 'cambio de billetes', unha delas en Caldas de Reis e outras dúas en Silleda e A Estrada.

A identificación é resultado dun traballo de investigación realizado por efectivos do posto da Garda Civil de Silleda, posto que o primeiro dos feitos investigados produciuse a principios do pasado mes de novembro nunha gasolineira do municipio de Silleda.

Nesa ocasión, unha persoa apropiouse de 300 euros mediante o timo polo cambio de billetes, unha modalidade delituosa de carácter itinerante na que os autores non adoitan residir nas localidades onde realizan o cambio e teñen gran habilidade no manexo do diñeiro.

Os autores destes timos solicitan cambio nos establecementos, habitualmente naqueles nos que, como as gasolineiras, manéxase gran cantidade de diñeiro. Pídese cambiar billetes pequenos, normalmente de cinco euros, por billetes máis grandes. Xeralmente os establecementos ao non ter moito cambio acceden a tal petición, momento no que subtraen determinadas cantidades que non adoitan botarse en falta ata que se procede a realizar os arqueos das caixas.

As investigacións realizadas permitiron identificar á presunta autora desta estafa, unha muller de nacionalidade romanesa con último domicilio coñecido en Barcelona, á que se lle atribúen outros dous casos das mesmas características que cometería o mes de xaneiro de leste mesmo ano noutras dúas gasolineiras da Estrada e Caldas de Reis, onde conseguiu apropiarse dun total de máis de 600 euros. Trátase dunha muller de 39 anos con antecedentes policiais por delitos contra o patrimonio.

Desde a Garda Civil aconséllase que, se algunha persoa cre que foi vítima dunha estafa ou engano, debe fixarse en todos os detalles que poidan axudar a identificar o estafador e poñelo en coñecemento da Garda Civil mediante chamada telefónica ao 062 ou acudindo ao posto máis próximo ao seu domicilio para interpoñer a correspondente denuncia.