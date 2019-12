Falece a pontevedresa Mercedes Rajoy, irmá do ex presidente do Goberno

A pontevedresa Mercedes Rajoy Brey, única irmá do expresidente do Goberno Mariano Rajoy, faleceu de forma repentina este domingo no seu domicilio de Aravaca, en Madrid.

Mercedes Rajoy tiña 62 anos e foi achada sen vida no dormitorio polo seu marido, o parlamentario europeo, Francisco Millán Mon, tamén pontevedrés.

A falta de que se confirme a causa oficial da morte, todo apunta a que faleceu por un infarto sufrido durante a madrugada.

Mercedes Rajoy estaba destinada en Madrid como rexistradora da propiedade, a mesma profesión que dúas dos seus irmáns, Mariano e Enrique.

Casada en 1981, tiña tres fillos, Mercedes, Francisco e Enrique. O ano pasado, o 1 de novembro de 2018, faleceu o seu pai, Mariano Rajoy Sobredo, aos 97 anos, e catro anos antes, o 27 de marzo de 2014, perdera ao seu irmán Luís.