Pedro Volta necesita asistencia sanitaria ao fallar por segunda vez nun número de escapismo

O ilusionista pontevedrés Pedro Volta volveuse a atopar en dificultades durante un número de escapismo. Despois do susto que levou o ano pasado, cando estivo catro minutos en parada cardiorrespiratoria durante unha actuación. Nesta ocasión, foi durante o programa ‘ Got Talent España’.

Pedro Volta repetiu a actuación de escapismo porque non teme á morte: "Ya estuve en ella". Mergullouse nun tanque de auga cunha camisa de forza e o número consistía en quitarse esa roupa, coller unhas chaves e abrir varios cadeados para saír do tanque. Con todo só logrou quitarse a camisa e abrir o primeiro cadeado.

Nesta ocasión, o resultado non foi tan grave como na anterior, pero non conseguiu aguantar baixa a auga e necesitou asistencia sanitaria porque empezou a ter convulsións. Ao minuto e medio do inicio do número quedou sen aire, saíu a respirar e perdeu o coñecemento.

Finalizada a actuación, saíu do cubo no que se mergullou e asegurou que nunca repetiría. "Todo estaba controlado, no os preocupéis. No me juego la vida, en este caso porque tengo un gran equipo de profesionales y hemos trabajado un mes y medio. Lo que sí os puedo decir es que este número no lo voy a hacer porque creo que he conseguido lo más importante, superar mi miedo", asegurou.

