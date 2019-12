Poio premia o mellor lema da semana da mobilidade

Entrega do premio da semana da mobilidade de Poio © Policía Local de Poio

As concelleiras de Educación e Seguridade Cidadá de Poio, acompañadas polo xefe da Policía Local, entregaron este mércores o premio á gañadora do concurso LEMA da campaña da semana europea da mobilidade do 2020 a Mencía Garrido.

Neste certame participaron alumnos de Educación Primaria de todos os centros educativos do municipio. "Fuma+ Vida. Camiña", foi o lema que resultou gañador do concurso.

O premio, consitente nunha placa co escudo do Concello, foi entregado á gañadora no colexio de Espedregada, segundo a información facilitada pola Policía Local de Poio.