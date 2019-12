Bueu cambiará a LED máis de 400 puntos de luz do municipio

Unha axuda do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) permitirá ao Concello de Bueu cambiar más de 400 luminarias de Montemogos, Pousada, Banda do Río e Pazos Fontenla. Todas elas pasarán a contar coa tecnoloxía LED.

O proxecto está valorado nuns 200.000 euros, dos cales o Concello e a Deputación deberán achegar o 10% do total, correspondendo a maioría do financiamento a este organismo dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica.

O cambio das luminarias obsoletas permitirá, segundo salienta o goberno municipal, reducir o consumo eléctrico, ofrecer unha tecnoloxía máis fiable en canto á conservación e mantemento e minimizar considerablemente a contaminación lumínica.

O Concello elaborou unha memoria na que se detallan catro áreas estratéxicas nas que se van actuar, que son a zona de Pousada, na parroquia de Cela, e o lugar de Montemogos, en Beluso.

Tamén destaca a renovación de puntos de luz en rúas do centro como Pazos Fontenla, Matilde Bares, Johán Carballeira e parte da urbanización das Lagoas; e a das zonas interiores do barrio da Banda do Río, nas rúas Rosalía de Castro, Francisco Escáneo e Alexandre Bóveda.