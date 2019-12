Pontevedra recolle en 12 horas máis dun terzo da choiva caída nos últimos 30 días

Día de choiva e paraugas en Pontevedra © Cristina Saiz Tarefas de apontoamento na Torre dos Montenegro © Cristina Saiz

Dos últimos 30 días en Pontevedra, 22 foron de choiva. Pero os rexistros deste xoves están a ser de récord. A estación meteorolóxica de Campolongo recolleu, entre as 00.00 e as 16.00 horas máis de 78 litros de auga por metro cadrado. A falta da actualización de Meteogalicia do chovido durante a tarde, cando a borrasca descargou aínda con maior intensidade, os datos superan con amplitude á media das precipitacións do último mes (7,6 litos por metro cadrado) e supón máis dun terzo do acumulado nos últimos 30 días.

Os paraugas foron o complemento máis utilizado esta xornada na cidade e os repartidores, un dos colectivos que máis sufriu os efectos dun ballón que non deu tregua en ningún momento. Pantalóns mollados, pés encharcados, salpicaduras, tráfico lento e as queixas sobre as incesantes choivas eran o principal tema de conversación en toda a cidade.

A pesar da intensidade das precipitacións, non houbo que lamentar ningún accidente de gravidade máis aló do derrubamento dunhas pedras no campillo de Santa María e un accidente na coñecida como autovía de Marín, onde se produciu o envorco dun turismo que por fortuna saldouse sen feridos graves.

A predición de Meteogalicia para as próximas xornadas augura aínda máis choivas, aínda que a intensidade das mesmas será menor. Espéranse precipitacións constantes durante esta e a próxima semana.

Ademais, no centro urbano de Cuntis produciuse o atropelo dun menor por un vehículo debido á escasa visibilidade xerada pola choiva.