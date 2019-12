As choivas provocan o derrubamento de parte da Torre dos Montenegro, no Campiño de Santa María

Derrube de parte da Torre dos Montenegro, no Campiño de Santa María © Cristina Saiz Tarefas de apontoamento na Torre dos Montenegro © Cristina Saiz Tarefas de apontoamento na Torre dos Montenegro © Cristina Saiz

As choivas rexistradas durante a mañá deste xoves provocaron o derrubamento de parte da Torre dos Montenegro, situada dentro do espazo arqueolóxico do Campiño de Santa María, no casco histórico de Pontevedra.

Algunhas das pedras caeron sobre o camiño que percorre o espazo arqueolóxico e os restos da torre quedaron inestables, de maneira que o Concello de Pontevedra tomou a decisión de tomar medidas para garantir a seguridade cidadá. En concreto, son dúas actuacións: cortar os accesos ao camiño e proceder ao seu apuntalamento con carácter inmediato.

O Concello contactou de urxencia cunha empresa para que se faga cargo destes traballos de apuntalamento e a previsión é que comezará a traballar esta mesma tarde.

O concelleiro de Patrimonio Histórico, Xaquín Moreda e a concelleira de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, visitaron ao mediodía deste xoves o espazo para ver a situación.

Despois da visita, o responsable de Patrimonio Histórico acordou que unha vez que pase o período de chuvias, farase un traballo de restauración da torre para a súa reconstrución. Previamente, solicitaranse os permisos pertinentes ante a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.