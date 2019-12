Alumnos das Doroteas denuncian a violencia machista cunha montaxe sobre o que ocultan as fotos de Instagram

Alumnos das Doroteas deseñan unha exposición fotográfica contra a violencia machista © Cristina Saiz

Alumnos do grupo de Educación Plástica de cuarto da ESO das Doroteas deseñaron unha orixinal exposición fotográfica para denunciar a violencia machista oculta nalgunhas fotos que os usuarios soben ás redes sociais.

Os escolares idearon e recrearon escenas nas que existe algún tipo de agresión machista, logo colocaron sobre ela un marco de Instagram, de modo que a imaxe queda recortada a un plano que simula unha idílica relación de amor.

O obxectivo desta iniciativa pasaba por desmontar a falsidade transmitida a través das redes. "O máis difícil foi crear as imaxes", explican dous dos alumnos participantes na exposición que visten as paredes do centro educativo.

Desde a dirección do centro destacan a capacidade creativa do alumnado para achegar o seu gran de area na loita contra esta lacra.

Os protagonistas das fotografías son alumnos, profesores e membros da dirección do centro que decidiron colaborar nesta actividade pola orixinalidade da mesma e pola súa relevancia.