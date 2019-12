A modernización da estación de bombeo de Aguete, a piques de concluír a súa primeira fase

A primeira fase da obra de mellora da estación de bombeo de augas residuais da Goleta, moi preto da praia marinense de Aguete, encara a súa fase final e, se as condicións meteorolóxicas permíteno, estará rematada neste Nadal. A segunda fase, consistente na reposición das bombas, ten previsto o seu final para o mes de febreiro.

Os concelleiros Manuel Santos, Marián Sanmartín e Cristina Acuña visitaron este mércores unhas obras que teñen como obxectivo poñer punto e final ás verteduras de augas fecais ao areal. A colocación do novo colector, que é no que se centran as tarefas desta primeira fase, corrixirá o desnivel que existía entre a estación e a zona de alivio. Ademais estanse instalando dous depósitos de retención de sólidos que filtrarán as augas antes de que pasen pola rede.

A obra está orzada en 161.900 euros que se financia cos fondos do Plan Concellos que outorga a Deputación de Pontevedra.