O alumnado do Campus poderá probar uns videoxogos deseñados polos seus compañeiros

Estudantes da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación e da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación traballan conxuntamente desde o inicio do cuadrimestre no deseño da primeira fase dun videoxogo, inspirado nun relato inédito sobre o roubo do Códice Calixtino.

Os participantes nesta actividade, alumnos de cinco materias de tres titulacións, defenderon este mércores os seus proxectos diante do analista de videoxogos e titulado en Comunicación Audiovisual Esteban Canle e do animador 3D Max Puentes, que ao longo da súa traxectoria profesional traballou para superproducións cinematográficas como Vengadores, Star Trek ou Transformers e que foi tamén animador sénior de Bren Entretainment, o estudio co que gañou catro premios Goya.

Esta experiencia levou a estudantes dos dous centros a traballar conxuntamente, en tres equipos que simulaban ser unha produtora, no deseño e desenvolvemento do primeiro nivel dun xogo que debía ter como punto de partida Timo Calixtino, unha novela curta inédita na que o detective Frank Soutelo investiga o roubo do códice.

Tras presentar os seus proxectos nesta xornada, o vindeiro mércores darase a posibilidade de probar estes xogos ao alumnado no debido a que se instalará, entre as 10.00 e as 13.00 horas, na Facultade de CC Sociais e da Comunicación.