A Garda Civil reforzará a súa presenza en Vilagarcía de Arousa

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, informou ao alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela que a Garda Civil ten previsto reforzar a súa presenza na vila arousá cunha intensificación do labor nos ámbitos dos servizos fiscal e de fronteiras.

O delegado do Goberno interesouse polo estado das conversacións entre o Concello e o Instituto Armado para achegar as instalacións á súa área de traballo.

Durante a conversación con Varela, ambos os mandatarios abordaron a situación da Garda Civil no municipio, onde as competencias en materia de seguridade cidadá están en mans da Policía Nacional e a Policía Local. A actividade dos axentes do primeiro corpo está centradas no ámbito portuario, en concreto nos ámbitos fiscal e de fronteiras.

Dado o interese da Garda Civil por reforzar a súa presenza en Vilagarcía de Arousa, o obxectivo deste organismo é achegar a súa localización á área do porto. Tanto Alberto Varela como o responsable do Instituto Armado na provincia de Pontevedra, Simón Venzal, confirmáronlle a Javier Losada o avance das conversacións para que o edificio do actual cuartel sexa cedido ao Concello á vez que este facilitará unhas novas instalacións na área do porto.