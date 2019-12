O acusado de introducir 22 quilos de cocaína polo porto de Marín deféndese: "Me enteré por la Guardia Civil de que el contenedor tenía droga"

"Me enteré por la Guardia Civil de que el contenedor tenía droga". Así o asegurou este martes na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra M.M.V., empresario acusado de xestionar a introdución de 22 quilos de cocaína a través do porto de Marín que, ante o tribunal, defendeu a súa inocencia e mesmo foi máis aló e insinuou que non se investigou o suficiente a implicación doutras persoas nese alixo.

M. M.V. negou calquera implicación coa droga detectada na estrutura dun contedor que el contratou para traer desde Colombia a Galicia un cargamento de cemento. Axentes da Garda Civil e de Vixilancia Aduaneira realizaron unha inspección no contedor e descubriron que no interior dos marcos de ambas as portas atopábanse ocultos 36 paquetes de cocaína. Para extraelos foi necesaria a perforación e ruptura da estrutura metálica dos citados marcos.

A Fiscalía sostén que en maio do ano 2018 constituíu unha sociedade como único socio e administrador e a través dela xestionou a adquisición dun cargamento de cocaína en Colombia a persoas de identidade non determinada, co fin de distribuír esa substancia a terceiras persoas. Ese mesmo ano, o 22 de xullo, embarcou no Porto de Cartaxena (Colombia) un contedor con destino a Marín ao seu nome e a fiscal considera que é o único responsable e que por esas xestións debe ser condenado a nove anos de prisión e o pago dunha multa de 900.000 euros.

Fronte a esa acusación, o acusado asegurou que el adquiriu o cemento, pero non o seu transporte, senón que o comprou "puesto en el puerto de Marín" e de traelo ata aquí encargouse a empresa subministradora. Para acompañar esa argumentación, achegou unha serie de correos electrónicos que intercambiou cunha empresa intermediaria na que el mesmo se queixa de que non ten acceso ao contedor a pesar de que xa está no porto galego. A empresa, segundo declarou este martes na Audiencia, respondeulle: "la mercancía es tuya, pero el contenedor es nuestro".

O 8 de agosto o contedor chegou ao Porto de Marín, pero o acusado asegurou que ninguén lle permitiu acceder ao mesmo ata despois de que se fixese a inspección na que se localizou a droga. Xusto ese día, tras a inspección, chegoulle a comunicación de que podía acceder á mercadoría. Respecto diso, declarou por videoconferencia unha responsable desa empresa intermediaria que confirmou que non lle deixaron acceder á mercadoría ata ese día, pero non por nada relacionado coa inspección, senón porque non tiñan toda a documentación necesaria para facelo.

O acusado mostrou as súas sospeitas sobre a actuación desa empresa, pois lle parece "claramente sorprendente" que non lle deixasen acceder ao contedor ata ese momento e ve "curioso" que a Garda Civil "ni siquiera lo hubiese investigado".

O xuízo retomarase o vindeiro xoves 12 de decembro coa declaración dun axente da Garda Civil que non se presentou este martes. Durante a primeira sesión si declararon varios gardas que confirmaron que tiñan sospeitas sobre ese contedor porque uns días antes realizouse unha aprehensión de drogas en Colombia que lles fixo "sospechar" que co cemento tamén viaxaba cocaína.

Ademais, chegou ata os axentes de Pontevedra unha comunicación dos seus compañeiros de Alxeciras, da denominada Unidade de Riscos, que colocou ese contedor en circuíto vermello e fíxolles realizar a inspección. Eses axentes deron por probado que a droga ía destinada á empresa destinataria da mercadoría legal transportada.