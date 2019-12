Adoutrina a Deputación coa Apalpadora?

Alpalpadores e apalpadoras que recorrerán a provincia este Nadal © Deputación de Pontevedra Visitas programadas do Apalpador e a Apalpadora © Deputación de Pontevedra

Recuperar unha figura da tradición oral galega, á vez que se pon en valor o noso ecosistema e foméntase o respecto ao medio ambiente, estas son algunhas das razóns que esgrime a deputada María Ortega para defender a figura do Apalpador e a Apalpadora, unha iniciativa da Deputación de Pontevedra na que participan 36 concellos da provincia.

Son os mesmos concellos que o ano pasado xa mostraron interese en que o Apalpador ou a Apalpadora visitasen aos nenos do seu municipio. Neste sentido, a deputada anima a outros concellos a que se poñan en contacto coa administración provincial para participar neste acto lúdico.

O Apalpador é un vello xigante, de profesión carboeiro, que vive nas montañas Ou Courel e do Cebreiro, desde onde baixa para visitar aos máis pequenos e comprobar se cada ano están ben alimentados palpándolles as súas barrigas, para ver se comeron suficientemente durante o ano e deixar un puñadito de castañas. Ademais de repartir agasallos, transmite unha mensaxe de respecto pola natureza e coidado do medio ambiente.

Fronte ás críticas do Partido Popular que insiste en acusar ao BNG e ao Partido Socialista de "adoctrinamiento infantil" a deputada nacionalista María Ortega expresa o "orgullo polas nosas tradicións" e replica que tamén "a figura dos Reis Magos é un adoctrinamiento católico e Papa Noel outro adoctrinamiento duns costumes que nos veñen de fóra".

"Hai que saber convivir e non hai que rexeitar nada" aconsella a deputada. "Oxalá todas estas persoas que son detractoras volvesen á súa infancia e puidesen gozar tamén da ilusión que o Apalpador e a Apalpadora deixan nas nosas cidades", engadiu.

Antía Vázquez e Anxo Moure serán os encargados de darlles vida a estes personaxes lendarios. As súas visitas están "cheas de música, risas, refráns, anécdotas, bailes" e sempre resultan "moi alegres e superdivertidas".