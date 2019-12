Queixas da asociación San Salvador de Poio polo "precario" alumeado de Nadal

Atrio da Porteliña sen luces de Nadal © Asociación San Salvador Zona da Caeira sen luces de Nadal © Asociación San Salvador

"Insuficiente e en moitos casos, inexistente", con esta expresión a asociación veciñal de San Salvador de Poio manifesta o rexeitamento á iluminación do Nadal que o Concello de Poio deseñou para estas festas.

Montse Baquero, portavoz do colectivo sinala que non é normal que a parroquia máis grande de Poio, cunha poboación de 7.000 persoas, teña unha iluminación do Nadal "tan precaria".

Neste sentido, a representante veciñal indica que lugares como Lourido; Viñas; A Caeira; Portosanto; a zona baixo A Barca onde se atopa o parque de Ankar; o atrio da parroquia de San Salvador e a contorna do Centro de Saúde de Anafáns carecen de iluminación festiva. Montse Baquero lembra ao goberno local que debe reverter os impostos que se pagan anualmente en beneficio da veciñanza e do comercio local.

Engade que a inauguración do encendido de luces foi moi pobre coa presenza de apenas corenta persoas. Reclama para estes actos a celebración de obradoiros, actividades lúdicas e outros atractivos para fomentar a participación da cidadanía.