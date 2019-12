Este martes cortan o tráfico nun carril da avenida de Bos Aires por unha poda

A Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural iniciou este luns os traballos de poda duns plataneiros de considerable tamaño no treito da avenida de Bos Aires entre a rotonda coa Travesía Padre Amoedo e a rúa Irmáns Sobrino Buhigas.

A intervención do Servizo Municipal de Parques e Xardíns obrigará a cortar o tráfico este martes, entre as 9.30 e as 13.30 horas, un dos dous carrís de circulación existentes neste tramo en dirección á glorieta da ponte dos Tirantes (o máis próximo ás árbores), por mor do risco de caída de ramas nos vehículos.

O concelleiro Iván Puentes indicou que "dado que se trata de especies de gran tamaño acordouse o perímetro de actuación e deixarase aberto unicamente o carril interior cara o CEIP Manuel Vidal Portela durante unhas catro horas mentres se completan os traballos".