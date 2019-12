Entrega de condecoracións ao Mérito Civil e de Protección Civil en Pontevedra

Entrega de condecoracións ao Mérito Civil e de Protección Civil

No acto oficial de celebración do Día da Constitución española impuxéronse as medallas ao Mérito Civil e de Protección Civil a cidadáns e membros dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado en recoñecementos ao seu "altruísmo, valentía e solidariedade coa sociedade pontevedresa".

© Diego Torrado