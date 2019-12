Piden nove anos de cárcere para un empresario ao que lle incautaron 22 quilos de coca en Marín ocultos nun contedor

Para o vindeiro martes día 10 de decembro a Sección cuarta da Audiencia de Pontevedra sinalou un xuízo por un delito contra a saúde pública.

A Fiscalía solicita nove anos de cárcere e o pago dunha multa de 900.000 euros para o único administrador dunha empresa acusado xestionar a adquisición dun cargamento de cocaína en Colombia.

O contedor foi interceptado no porto de Marín, onde os axentes descubriron que no interior dos marcos de ambas as portas atopábanse ocultos 36 paquetes de cocaína.

A Fiscal, no seu escrito de acusación sostén que o acusado, M. M.V., constituíu a sociedade "Negocios ML., S.L.", como único socio e administrador e "a través dela xestionou a adquisición dun cargamento de cocaína en Colombia" co fin de distribuír esa substancia a terceiras persoas.

Dentro deste plan o día 22 de xullo de 2018 foi embarcado no Porto colombiano de Cartaxena un contedor con destino ao Porto de Marín figurando como única destinataria do mesmo a mercantil do acusado.

Unha vez que chegou a terras galegas o contedor, Axentes da Garda Civil e funcionarios de Vixilancia Aduaneira, en execución dun informe da Unidade de Riscos, procederon á súa apertura e inspección, comprobando que no interior dos marcos de ambas as portas atopábanse ocultos 36 paquetes de cocaína.

O acusado, a pesar de comunicar con insistencia á empresa de aduanas a súa intención de estar presente na apertura do contedor, finalmente non acudiu senón que, xa máis tarde, cando soubo que fora inspeccionado e localizada a substancia, acudiu no porto.

A referida substancia alcanzaba un peso de 2 quilos, cunha riqueza do 74’26 % e 20 quilos, cunha riqueza do 73’81 %, e o valor que dita substancia alcanzaría no mercado ilícito sería, respectivamente, de 76.020 euros e 736.961 euros.