O nuevo contrato do lixo oscilará entre os 11 e os 13 millóns de euros anuais

O novo contrato do lixo será máis caro que o actual. Iso estaba claro. O Concello xa avanzara que o crecemento da cidade e as novas necesidades en materia de xestión dos residuos obrigaría a aumentar o custo do servizo. Agora coñecemos por fin as cifras que baralla o goberno municipal.

Os estudos realizados ata a data sinalan que o custo anual que tería todo o relacionado coa recollida de lixos e a limpeza viaria estará entre os 11 e os 13 millóns de euros, fronte aos dez que supón actualmente ás arcas municipais cada ano.

Nesta cantidade inclúese tamén, entre outras cuestións, a cantidade que anualmente se abona a Sogama por tratar os residuos que envía Pontevedra á planta de Cerceda ou o custo que ten para o Concello a limpeza das dependencias municipais.

Desde o goberno municipal aseguran que este incremento do contrato non supoñerá un aumento na factura que abonan os cidadáns por este servizo cada dous meses.

O edil responsable de residuos, Raimundo González, destacou que será un "novo modelo" no tratamento do lixo para un "modelo de cidade". Supoñerá, ademais, unha "revolución" no servizo, xa que prevé investimentos en maquinaria, infraestruturas e servizos que oscilaría entre os 20 e os 23 millóns de euros.

O propósito deste novo contrato, segundo González, é cumprir os obxectivos que marca a Unión Europa e pasar o 50% dos residuos reciclados en 2020 ao 65% que se debe alcanzar no ano 2035. E todo iso, ademais, desde unha "aposta clara" pola compostaxe.

De feito, unha das grandes novidades do futuro contrato do lixo é que incluirá todo o sistema de compostaxe que, ao longo dos últimos anos, foise implantando polo municipio. A empresa que xestione este servizo tamén deberá encargarse da planta que se construirá nos terreos xa reservados na Canicouva.

Actualmente, a consultora Lagares Oca -en colaboración cos técnicos municipais- está a estudar o sistema desta planta de compostaxe e o tamaño que deberían ter as instalacións para atender as necesidades de Pontevedra. Nun principio, exponse que esta recicladora orgánica puidese ter entre quince e vinte traballadores.

Estes novos empregos sumaríanse aos que, xa de seu, incorporaríanse ao actual persoal do servizo como consecuencia do aumento de prestacións que se prevé esixir ás empresas interesadas. Ademais de subrogar aos traballadores actuais, a adxudicataria terá que ampliar o seu persoal, aínda que o incremento está aínda sen cuantificar.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN

Mentres avanzan os traballos para o deseño do novo contrato, o goberno municipal continúa en marcha o proceso de participación veciñal, co que se está consultando a cidadáns e entidades para que acheguen as súas suxerencias para mellorar o servizo.

Tras os encontros coas federacións de asociacións de veciños e coa patronal da cidade, o Concello manterá unha reunión esta semana con colectivos ecoloxistas e, a continuación, organizaranse outros encontros sectoriais e asembleas no rural.

Ademais, continúa activo o espazo habilitado na web do Concello para que calquera cidadán poida realizar as súas achegas, que se tratarán de contestar no prazo máximo de 24 horas.

O obxectivo, segundo Raimundo González, é lograr que o deseño do novo servizo de recollida de lixos e limpeza viaria sexa "o máis participado posible". O edil engadiu que "este é o momento para que todo o mundo poida opinar" para mellorar o seu resultado.