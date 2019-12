Denuncian o estado ruinoso dun edificio da rúa Real de Marín

Edificio en el que se centra la denuncia © Miguel Touriño

Un veciño de Marín fixo pública a súa denuncia do estado ruinoso no que se atopa un edificio situado na rúa Real desta localidade para pedir ao Concello que actúe para atallar a situación.

Este marinense denuncia o estado "lamentable" e "bochornoso" do edificio número 7 da rúa, que asegura que se converteu nun "pombal xigantesco".

Critica, ademais, que xa denunciou esta situación en varias ocasións ante diversas persoas vinculadas co Concello e non viu "ningún tipo de resultado" e pide que "tomen cartas no asunto".