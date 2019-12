Moraña pon en marcha a reforma integral do local social do Buelo

A reforma integral do local social do Buelo, actuación enmarcada no plan municipal de mellora dos edificios públicos de Moraña, xa está en marcha.

O proxecto de conservación deste local social, que era a antiga Escola das Nenas, consiste na modernización de todos os acabados interiores, a carpintaría e os aseos.

Así, estase procedendo á demolición de tabiques e á construción doutros novos para o baño co obxectivo de acometer unha importante reordenación de espazos. Posteriormente, realizarase a dotación de nova carpintaría metálica e pavimentos e a instalación de novos servizos sanitarios, eléctricos e de iluminación para rematar co pintado xeral.

Esta actuación, que foi adxudicada á firma local Almoraña, completará a mellora dunha zona que tamén conta co local cultural do Buelo -a antiga Escola dos Nenos- e cun espazo axardinado en forma de praza que foi acondicionado recentemente.

A reforma integral deste local social está sufragada cun investimento de 96.000 euros que incluíu tamén a renovación dos aseos do CPI Santa Lucía e a modernización do sistema enerxético e de calefacción da antiga escola de Santa Xusta.