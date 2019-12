Arroxan a catro cachorros a un contedor de lixo en Vilanova de Arousa

O Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) da Deputación de Pontevedra tenta recuperar desde este pasado sábado a catro cachorros (dous machos, "Ares" e "Ceo", e dúas femias, "Terra" e "Sabela") que foron arroxados a un contedor de lixo en Vilanova de Arousa con apenas horas de vida.

Foron axentes da Garda Civil os que atoparon un total de cinco cans no interior dun contedor de lixo no lugar do Monte, na parroquia de Deiro e os trasladaron ás instalacións do CAAN na Armenteira.

Unha das femias xa chegou morta ao centro e o resto atopábanse en situación crítica, con hipotermia e moi débiles. Os veterinarios do CAAN conseguiron estabilizalos e estanos a alimentar con biberón, xa que nestes momentos non hai posibles nais de acollida, como fora o caso de "Rula", que aleitou ás dúas cadeliñas tamén arroxadas a un contedor de lixo en Cuntis e que xa foron adoptadas.

Neste senso, os veterinarios trasladan de noite aos cachorros ao seu propio domicilio para alimentalos cada dúas ou tres horas e, aínda que estes primeiros días seguen sendo cruciais, os cans están a reaccionar de xeito positivo.

A Deputación lamenta e condena este novo episodio de maltrato e abandono na provincia propio de persoas "desalmadas".

O CAAN presentou no que vai de ano un total de 27 denuncias por abandono e/ou maltrato, dun total de 232 expedientes de localización de propietarios.