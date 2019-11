Dous detidos nun operativo contra o tráfico de drogas a pequena escala no Grove

Dúas persoas resultaron detidas nun operativo contra o tráfico de drogas a pequena escala desenvolto pola Garda Civil na mañá deste martes no Grove.

Segundo a información facilitada pola Garda Civil, os detidos son un veciño do Grove duns 35 anos con antecedentes policiais e outro con residencia en Cambados duns 40.

O operativo centrouse nun piso do centro da localidade, en concreto, na Rúa Horta do Río, e permitiu dar por desarticulado un punto de venda de droga a pequena escala.

Axentes de distintas unidades da Garda Civil realizaron un minucioso rexistro no inmoble durante toda a mañá deste martes e no transcurso do mesmo incautáronse diversas cantidades e tipos de drogas, aínda que non transcendeu o balance concreto do dispositivo.