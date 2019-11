Fabricio F. admite terse apropiado de 220.000 euros da confraría do Grove para gastalos no Casino

Fabricio F.A., acusado de apropiarse de 505.000 euros da confraría do Grove © Cristina Saiz O fiscal David de la Fuente © Cristina Saiz

Fabricio F.A., acusado de apropiarse de 505.000 euros como presunto autor dun delito de malversación de fondos públicos cando exercía como xestor económico da confraría de Pescadores San Martiño do Grove en 2009 recoñecía este martes, a preguntas do Ministerio Fiscal, que fixera transferencias tanto online como en efectivo das oficinas de Banesto e LaCaixa no municipio das contas da confraría ás súas por unha cifra de 220.000 euros.

O acusado recoñeceu, ante o Tribunal da sección segunda da Audiencia de Pontevedra na vista oral que se celebra con xurado popular, que naquela etapa sufría ludopatía e que acudía diariamente "ao Casino de La Toja" . Sinalou que comezou a xogar de maneira social en 2007 co seu diñeiro e despois empezou a coller cartos da confraría "coa intención de xogalo, recuperalo e devolvelo", pero admitiu que a bóla se fixo "tan tan grande" que foi imposible devolvelo.

Recoñeceu gastar tamén o diñeiro do seu matrimonio, dos seus pais e dos seus fillos, ademais do investido nun negocio que emprendera. "A miña muller deixoume, falleille aos meus pais e aos meus fillos", sinalou ante a xuíza. Explicou que esta situación levoulle a unha depresión e en setembro de 2010 entraba na Asociación Galega de Xogadores Anónimos (AGAJA) para tratar o problema. "Érame imposible controlarme. Levantábame pensando en xogar", apuntou. Nese momento decidiu autodenunciarse o 1 de novembro de 2010.

Con todo, Fabricio F.A. só recoñeceu aquelas transaccións online ou retiradas en efectivo nas que figuraba o seu nome. Afirmou que doutras cantidades non se facía responsable. "Eu estou disposto a pagar polo que fago pero non polo que non fago", indicou a preguntas do letrado da defensa. Desta forma, rexeitou que el se levara diñeiro da peixaría da lonxa do Grove, dunha caixa forte da que tiña a combinación, así como da caixa para actividades económicas diarias da confraría.

En canto a se tentara devolver as cantidades, Fabricio F.A. indicou que só gaña ao redor de 6.000 euros anuais dos cales desconta 300 euros ao mes para pasar a pensión á súa muller e aos seus fillos. Afirmou que ninguén o contrataba tras este caso como auxiliar administrativo e que actualmente traballa nunha "orquestra de terceira división" na que cobra por actuación. O imputado negouse a responder as preguntas das acusacións particulares.

A primeira testemuña en declarar neste xuízo foi o entón patrón maior da confraría Francisco Iglesias. Explicou ao tribunal que en 2007 nomeouse xestor económico a Fabricio F.A., que viña exercendo os labores de contable na entidade. Para a retirada de diñeiro nas sucursais bancarias era necesaria unha firma mancomunada, de maneira que os dous acudisen ao banco para retirar o diñeiro e os dous tiñan unha clave para poder facer transferencias online. El nunca chegou a usar a sinatura mancomunada, afirmou.

Francisco Iglesias cualificou a Fabricio de persoa "de absoluta confianza" ata o momento en que se descubriu todos os movementos nas contas e que se lle nomeou xestor económico a pedimento do propio imputado, que se queixou das intervencións por parte da secretaria da confraría. Desta forma, Fabricio converteuse "no máximo responsable da economía" na entidade, apuntou o ex patrón maior do Grove.

Confirmou que o acusado, estando xa de baixa por depresión, chegara a levar 7.000 euros da peixaría indicándolle aos traballadores do establecemento que xestiona a confraría que os necesitaba para facer un pago urxente.

As sospeitas sobre Fabricio comezaron cando en xuño de 2010 pedíuselle o balance de contas e o acusado daba longas e non as presentaba. "Non tiñamos coñecemento de que era habitual do Casino", dixo Francisco Iglesias a preguntas do fiscal. Ao detectar as transferencias bancarias e iniciarse unha auditoría por parte de Sace, unha consultora establecida pola Xunta para o control das confrarías, foi cando o presunto malversador se autodenunciou, afirmou o ex patrón maior.

A preguntas da acusación do Banco de Santander (entidade que absorbeu a Banesto), Francisco Iglesias sinalou que non sabe como Fabricio puido operar durante todo ese tempo e como desde as sucursais bancarias facilitábaselle o diñeiro cando era necesaria a firma mancomunada. "Os bancos non soltan unha perra pero en Banesto retirou ata catro veces" diñeiro en efectivo, manifestou Iglesias que rexeitou unha neglixencia pola súa banda para que Fabricio se apropiara da clave para facer as operacións vía online.

A vista oral continuará este mércores ás 10.00 horas na Audiencia Provincial coas declaracións do resto de testemuñas.