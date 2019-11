A reforma da Casa do Pobo de Corredoira sufragarase cos fondos do Plan Concellos

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, ven de pechar a compra por parte do Concello da Casa do Pobo de Corredoira tras a sinatura da escritura pública de compravenda co Estado –titular do inmoble dende que lle fora incautada aos veciños polo réxime franquista– nun acto que tivo lugar no Ministerio de Traballo, en Madrid.

O acordo, que xa quedara verbalizado a comezos de outubro e fora refrendado polo pleno de Cerdedo-Cotobade a finais dese mesmo mes, foi asinado polo propio rexedor local e o subsecretario xeral de Traballo, Raúl Riesco Roche.

Deste xeito, o Concello vén de pagar 25.199 euros por este inmoble, que foi a cantidade determinada pola tasación pericial da Sociedade Estatal de Xestión Inmobiliaria de Patrimonio, e xa pode actuar no edificio que, segundo se comprometeu Cubela cos veciños, vai ser obxecto dunha profunda rehabilitación antes de ser cedido á parroquia para que poida desenvolver as súas actividades veciñais, sociais e culturais.

Esta operación, que vai ser sufragada con fondos do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, dilatouse durante algo máis de dous anos, xa que había fortes diferenzas entre a oferta municipal de 14.000 euros e as altas pretensións económicas do Estado para a enaxenación do inmoble, xa que pedía 36.000, pero finalmente saíu adiante tras decidirse por unha cifra intermedia entre ambas partes apoiada polo citado peritaxe.

Cubela cualificou a xornada de "día histórico para os veciños e a parroquia de Corredoira, xa que conseguimos devolverlle, do único xeito que se podía, un edificio que lles incautou inxustamente o franquismo".

Agora, comezarase coa tramitación administrativa para afrontar, xa no vindeiro ano, unha completa rehabilitación desta Casa do Pobo cunha partida de 70.000 euros en base ao anteproxecto xa presentado aos veciños e posteriormente cederáselle o seu uso.