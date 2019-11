A Rúa do Tombo estrea imaxe trala súa reforma

A humanización da marinense Rúa do Tombo xa loce o seu aspecto final, unha vez concluídas as obras.

Trátase dunha actuación na que ademais da mellora visual do vial, destaca o traballo baixo terra, coa renovación de toda a rede de saneamento.

Era, asegura o goberno local, unha "necesidade urxente" xa que durante as tarefas de revisión e mantemento da rede municipal foi detectado un mal funcionamento do colector, ao que chegan as augas pluviais e residuais da rúa Pitanxo e de parte de Concepción Arenal.

En canto á superficie, a Rúa do Tombo gañou unha beirarrúa no seu lado esquerdo para mellorar o tránsito de peóns entre a propia Concepción Arenal e a Avenida de Ourense.

En total as obras custaron 120.763,47 euros que foron financiado con cargo ao Plan Concello da Deputación de Pontevedra.