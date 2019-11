Incautan unha partida de roupa falsificada na peaxe de Vilaboa

Roupa supostamente falsificada intervida nun control na peaxe de Vilaboa © Guardia Civil

A Garda Civil incautouse dunha partida de roupa, supostamente falsificada, nun control de vehículos na peaxe de Vilaboa dentro da autoestrada AP-9.

Os feitos tiveron lugar durante a tarde deste venres 22 de novembro no transcurso dun control selectivo dos vehículos que circulaban sentido Coruña, no que participaron efectivos do posto da Garda Civil de Moaña, a patrulla de seguridade cidadá da Compañía de Pontevedra, o Servizo Cinológico e Gedex.

En concreto, os axentes atoparon un lote de roupa con etiquetas de acreditadas firmas comerciais, presuntamente destinadas para a venda ambulante nun dos vehículos inspeccionados, conducido por un veciño da Coruña de 33 anos de idade.

Ao comprobar que o condutor do vehículo carecía de factura de compra, así como da preceptiva autorización das marcas rexistradas afectadas, procedeuse á incautación preventiva de 291 pezas deportivas, no seu maior parte chándales, sudaderas e camisetas, cuxo valor total no mercado pode superar os 20.000 euros, sinala a Garda Civil.

O propietario do vehículo foi notificado como presunto autor dun delito contra a propiedade industrial. As dilixencias instruídas, xunto coa roupa, serán levadas polo Xulgado de Instrución de Garda de Cangas.