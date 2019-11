Sanidade inviste 78.000 euros en melloras nos centros de saúde de Baltar, O Grove e o Virxe Peregrina

Nova consulta no centro de saúde do Grove © Consellería de Sanidade

A Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés finalizou obras de reforma e mellora en tres centros de Atención Primaria.

Segundo sinala, Sanidade destinou unha partida de 78.000 euros en melloras dos centros de saúde de Baltar en Portonovo, o do Grove e o Virxe Peregrina de Pontevedra.

No primeiro deles destináronse 14.000 euros para substituír a cuberta de entrada ao PAC e a colocación de novas xanelas no mesmo Punto de Atención Continuada. No Grove pola súa banda investíronse 34.000 euros para a construción de catro novas consultas e unha sala de espera.

Por último no Ambulatorio Virxe Peregrina de Pontevedra substituíuse un transformador eléctrico e a porta principal e rehabilitouse o seu vestíbulo, neste caso cuns traballos a punto aínda de finalizar e que custaron 30.000 euros.

Estes investimentos efectuáronse por un suplemento de crédito do superávit de 2018 autorizado polo goberno galego, segundo sinalou a área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés.