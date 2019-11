El Puerto de Santa María fíxase en Pontevedra para potenciar o seu comercio local

Anabel Gulías en El Puerto de Santa María © Concello de Pontevedra

A relación entre a aposta pola mobilidade peonil e o mantemento do comercio local foi un dos principais focos de interese no debate aberto tras a intervención da concelleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

A edil acudiu como relatora para explicar a transformación urbana pontevedresa respondendo a un convite da Asociación de Empresarios CCA da cidade gaditana para intervir no Foro de Innovación, Comercio e Turismo.

O principal obxectivo do foro era, segundo o presidente dos empresarios, "tratar de forma profesional cuestións de interese comercial que poidan converterse nunha oportunidade ou non para o desenvolvemento comercial e turístico do centro histórico da cidade".

Con este fin, no foro estaban presentes representantes da corporación municipal, concelleiros e técnicos de turismo, comercio, medio ambiente, fomento, arquitectura e patrimonio, así como empresarios do comercio e da hostalaría, axencias de comunicación e representantes da policía local.

A presenza de Pontevedra foi requirida para participar neste encontro toda vez que desde a Asociación de Empresarios consideran "fundamental" para o desenvolvemento do centro de El Puerto, a mobilidade e a peonalización do mesmo.

Neste sentido, no debate posterior á intervención de Anabel Gulías tratáronse cuestións concretas como o posicionamento de Pontevedra ao respecto dos centros comerciais, as restricións de tráfico a motor no centro histórico, a cronoloxía que se seguiu no proceso, o papel da policía local ou a resposta da veciñanza durante o mesmo.

As citas para Pontevedra no exterior non se deteñen e o vindeiro luns, o alcade de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, participará na xornada 'Soluciones para un mundo SOStenible' que terá lugar en Sevilla.

Trátase dunha xornada organizada por eldiario.es e que contará coa presenza de alcaldes de cidades andaluzas e non andaluzas para coñecer diferentes modelos de cidade. Na mesma mesa que Pontevedra participarán tamén as cidades de Málaga, Sevilla e Cádiz, que comentarán os principais fitos das respectivas transformacións urbanas.

No mesmo día, o concelleiro de Obras, Demetrio Gómez, participará na xornada 'Mobilidade Sustentábel. Agora ou nunca' na cidade portuguesa de Santo Tirso.

Nesta xornada, organizada polo Jornal de Notícias, Demetrio Gómez exporá a transformación urbana de Pontevedra nunha mesa redonda na que compartirá quenda co sociólogo Joao Pedro Matos Lopes, coa xeógrafa Teresa Sá Marques, e coa presidenta do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, Paula Teles.