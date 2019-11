Ponte Sampaio, ás escuras pola caída de árbores sobre o tendido eléctrico

A parroquia pontevedresa de Ponte Sampaio quedou este luns sen luz durante ao redor de tres horas e media por mor dun problema na subministración eléctrica derivada da caída de árbores no tendido eléctrico que alimenta a parroquia.

Segundo a información facilitada por Naturgy, a incidencia, directamente relacionada co vento e a choiva rexistrados esta madrugada na zona, só afectou aos veciños de Ponte Sampaio. En total, hai contabilizados uns 300 abonados afectados.

A incidencia rexistrouse sobre as 9.00 horas deste venres e a subministración recuperouse ás 12.30 horas. Un dos puntos da parroquia máis afectados foi o colexio público de Ponte Sampaio, situado ás beiras do río Verdugo, pois a incidencia produciuse en horas lectivas e no centro educativo non puideron realizar algunhas das súas tarefas diarias.

Segundo explicaron desde o colexio, non puideron acender a calefacción ou utilizar as ferramentas informáticas do programa Abalar, baseado na integración plena das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) na práctica educativa de Galicia.

Respecto diso, escolares do centro explicaron a través dunha das docentes, que afectou á súa actividade diaria porque, por exemplo, en cuarto de Primaria non puideron imprimir fichas que a súa profesora anunciáranlles que pintarían este venres. Tampouco puideron ver unha curtametraxe que entraba dentro da súa programación de aula.

"Non me gustou que a luz se fora", afirmou unha alumna, que se puxo "un pouco triste" porque non podía ver esa peza audiovisual. Algúns momentos da mañá foron, por novos, mesmo divertidos para os escolares, que subiron todas as persianas en busca dunha físgoa de luz do exterior e chegaron a facer unha pequena 'protesta' no patio.

Segundo as explicacións dun alumno, cando esperaban para entrar ao colexio á primeira hora da mañá e comprobaron que non había luz, empezaron a gritar a un tempo "non hai luz!". Na súa mente infantil, iso foi unha pequena "manifestación" ou "folga". A circunstancia mesmo resultou positiva para un escolar que recoñece que chegaba uns minutos tarde a clase, pero ninguén se decatou graza a que "non soou o timbre".