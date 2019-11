Cuntis ponse 'en negro' contra a violencia machista

Como cada 25 de novembro, Cuntis organiza unha ampla programación de actividades para conmemorar o día internacional da eliminación da violencia contra a muller.

Nesta ocasión, as actividades comezaron coa exposición Con mans de muller, que pretende mostrar a través de 25 imaxes as historias de vida de mulleres do rural e busca ser unha ferramenta de divulgación cultural que traspase as catro paredes dun espazo permanente e chegue á cidadanía.

Un coloquio sobre a Resistencia de Nicaragua dende o exilio, impartido pola activista Georgina de los Angeles Molina Rivera e a xornalista Tamara Iyas Morales Orozco, encherá de actividade a Casa da Cultura Roberto Blanco este venres día 22.

Xa o domingo 24 organizarase un roteiro no que se repartirán agasallos serigrafiados co lema Cuntis en Negro, que rematará no castro de Castrolandín cun acto.

E para rematar, o luns 25, terá lugar na Praza da Constitución a lectura do manifesto para concluír unha programación que pretende concienciar e combater a violencia de xénero na sociedade actual.

Este programa ten ademais unha parte dedicada á xente máis nova con actividades no colexio Aurelio Marcelino Rey García, no Programa Cuntilín e no Espazo Xove.