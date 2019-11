O salón de actos de A.M.A. recibe o nome de Ana Pastor, expresidenta do Congreso dos Deputados

Ana Pastor na súa intervención no acto © A.M.A. Diego Murillo, presidente de Honra de A.M.A., na súa intervención © A.M.A. Luis Campos, presidente de A.M.A., na súa intervención © A.M.A. Multitudinaria asistencia ao acto © A.M.A.

O salón de actos de A.M.A., a mutua dos profesionais sanitarios, recibe desde onte o nome de Ana Pastor, co obxectivo de render homenaxe á expresidenta do Congreso dos Deputados e exministra de Sanidade e Consumo e de Fomento.

O presidente de Honra de A.M.A., o Dr. Diego Murillo, presidiu o multitudinario e emotivo acto que contou coa presenza do presidente de A.M.A., Dr. Luis Campos, os membros do Consello de Administración da mutua, o conselleiro de Sanidade da Comunidade de Madrid e numerosos representantes da Administración sanitaria, academias e presidentes dos colexios profesionais sanitarios.

O Dr. Diego Murillo confesou no seu discurso que Ana Pastor é a persoa que máis admira no sector sanitario e afirmou que "grazas ao seu perseverante esforzo e a súa gran capacidade de traballo" reportou "tantos beneficios" ao conxunto dos españois.

Tras ofrecer unhas pinceladas da súa extensa traxectoria profesional, Murillo manifestou o seu "profundo agradecemento" polo apoio "sen fisuras e sen matices" que Ana Pastor brindou ao sector sanitario e tamén ao Grupo A.M.A. "Estiveches sempre ao noso lado, dispoñible en todo momento e iso, mentres viva, non o esquecerei", concluíu.

Pola súa banda, o Dr. Luís Campos centrou o seu discurso no perfil persoal da expresidenta do Congreso dos Deputados, de quen dixo é "discreta, incansable traballadora, enérxica executiva e magnífica xestora".

"Es a gran dama da política española", continuou Campos, "o que, aos que te coñecemos e apreciamos, nos enorgullece grandemente".

Pola súa banda, Ana Pastor deu as grazas "por facer posible que o meu nome se sume a A.M.A., que representa a confianza e a seguridade para case medio millón de médicos, farmacéuticos, odontólogos, veterinarios e enfermeiros". "É unha gran honra -engadiu- vincular o meu nome a un traballo de tanto éxito e empuxe como o de A.M.A., sen dúbida, unha das mutuas máis importantes de España e de Europa".

A exministra non esqueceu a súa grande amizade co Dr. Diego Murillo e a paixón que, como ela afirmou, comparten xuntos. "Estamos unidos por un destino e por unha vocación común que nos levou á vontade de traballar na profesión sanitaria. Síntome afortunada de contar coa túa amizade, Diego, que cultivamos desde o afecto recíproco e o respecto". Así mesmo subliñou o gran sentido da responsabilidade social do Dr. Murillo e o seu "compromiso desde moi cedo co progreso do seu país".

Ana Pastor tamén subliñou que "o moito que se logrou e se logra desde A.M.A. é un grande exemplo do que poden facer unidos a paixón pola profesión sanitaria e o esforzo constante e ben orientado".

Por último, o acto que foi conducido polo Dr. Bartolomé Beltrán, finalizou coa extraordinaria voz de Luz Casal, que encheu o salón "Ana Pastor Julián" de calorosos aplausos.