Pontevedra mantén cinco restaurantes con estrela Michelin

Joan Canas, Inés Abril, Pepe Solla, Javier Olleros, Yayo Daporta © Grupo Nove

A provincia de Pontevedra mantén o número de restaurantes con estrela Michelin na nova edición da prestixiosa guía culinaria que se presentou este mércores na gala celebrada no teatro Lope de Vega de Sevilla.

Repiten con estrela Culler de Pau (O Grove), Pepe Vieira (Pontevedra), Casa Solla (Poio), Yayo Daporta (Cambados) e Maruja Limón (Vigo).

A isto hai que sumar outros 5 distintivos na provincia da Coruña e un na de Ourense, en total son once os establecementos galegos que reciben na Guía Michelin España e Portugal 2020.

Pepe Solla e Javi Olleros non lograron esa segunda insignia para os seus locais que sinalaban as quinielas dos especialistas gastronómicos nin tampouco o Silabario, situado na sede do Celta de Vigo na rúa Príncipe, recupera a insignia que tivo cando o restaurante estaba en Tui.