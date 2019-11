Mobilización co lema: "Contra o patriarcado e capital, feminismo organizado"

As responsables do centro social feminista O Quilombo fixeron este mércores en rolda de prensa un chamamento a participar na manifestación do vindeiro luns 25 de novembro, día internacional contra as violencias machistas baixo o lema "Contra o patriarcado e capital, feminismo organizado".

Adhírense a esta xornada de mobilización e resposta feminista as súas compañeiras de Galiza Nova e as do Colectivo Feminista Pontevedra.

A manifestación sairá o luns 25 da Praza da Peregrina ás 20.30 horas co seguinte percorrido: Peregrina, rúa Blanco Porto para volver por Benito Corbal, baixar por Cobián Rofignac, entrar na zona vella por Sarmiento e subir pola Praza da Leña até chegar á Peregrina de novo.

Sairá o luns 25 da Praza da Peregrina ás 20.30 horas

Co lema desta convocatoria pretenden "situar a orixe e os principais responsables das continuas e sistemáticas violencias que sufrimos as mulleres: o patriarcado e o capitalismo".

Tamén ven necesario "fuxir do terror mediático e da vitimización que os medios de comunicación reproducen no tratamento informativo das agresións, abusos e asasinatos machistas e apostar, con máis forza que nunca, por un feminismo organizado e combativo desde os movementos sociais, con capacidade de resposta na rúa perante os ataques que abofé virán sobre todo de partidos fascistas e de extrema dereita".

Finalmente dende O Quilombo sinalan que "se queremos construír e loitar por unha sociedade igualitaria, libre de violencias e desigualdades, non podemos dar nin un paso atrás".