Plantan por erro na Ferrería a árbore de Nadal de Curros Enríquez

Árbore de Nadal da Ferrería © PontevedraViva

A Praza da Ferrería ten plantado desde este mércores 20 de novembro unha árbore de Nadal, pero non é o que lle corresponde.

Os operarios da empresa encargada de instalar esta decoración montaron na emblemática praza pontevedresa outra estrutura que estaba deseñada para a Praza de Curros Enríquez.

Que non se alarmen aqueles cidadáns que esta mañá clamaban polo pequeno tamaño do arboriño porque o da Ferrería, confirma o Concello, superará o tamaño do ano pasado, máis de 30 metros de altura.

Desde hai algúns días está instalada a iluminación nas camelias da Praza de Ourense e boa parte da cidade xa conta cos arcos de luz

A previsión da concellería de festas é que o acendido de todo a iluminación do Nadal teña lugar o vindeiro xoves 5 de decembro.

A instalación dos paneis de luces iniciouse o pasado 6 de novembro, son 386 motivos repartidos por toda a cidade, desde o centro histórico ás parroquias, como Monte Porreiro, A Seca ou Ponte Sampaio.

Como novidade, este ano a decoración esténdese a outras zonas como a Avenida da Estación, Jose Arruti, a Avenida de Vigo, María Victoria Moreno, Xeneral Rubín, Loureiro Crespo e a avenida de Lugo.

Queda pendente a decoración do balcón da Casa do concello e a colocación de máis árbores. Ademais, haberá unha bola de seis metros de diámetro no cruzamento das rúas Daniel de la Sota con García Camba e Peregrina.

O Concello de Pontevedra contratou á empresa Porgesa, de Puente Genil, para que instale a iluminación de Nadal por 115.000 euros. A isto haberá que sumar outras iniciativas complementarias que chegan da man do Centro Comercial Urbano Zona Monumental e de Aempe.