Un ladrón rouba e golpea a unha xerente do centro de fisioterapia Ellas

Centro de fisioterapia Ellas, onde un ladrón agrediu a unha das xerentes © Cristina Saiz

Eran as nove da noite e no centro de fisioterapia Ellas rexistrábase o habitual cambio de quenda. Saían as alumnas da clase de Pilates e incorporábanse as de ioga. Ese foi o momento no que un home aproveitou para coarse neste local situado nas proximidades da praza de España na rúa Arcebispo Malvar. Mentres once mulleres ían iniciar a clase de ioga, unha das xerentes comprobou que alguén apagara a luz do corredor do centro. Estrañoulle e achegouse ata a recepción.

Tras a mesa atopábase o intruso agachado removendo o material de oficina. Ao verse sorprendido pola xerente, tentou escapar levándose consigo unha mochila e un teléfono do establecemento. A encargada tentou facerlle fronte e arrebatarlle a mochila. "Eu fun tras el, que é o que non se debe facer", recoñece esta nova xerente, explicando a súa reacción instintiva, "non pensas o que pode ter na outra man".

Produciuse un forcexo e o home golpeouna na cabeza provocando que a muller se caera golpeándose co paragüeiro. A xerente empezou a sangrar pola fronte. "Non sei se foi un codazo, un puñetazo...", apunta tentando lembrar a acción. A pesar do balbordo, o ladrón continuou na sala da recepción e nese momento a muller agredida comezou a berrar. "Vinme acurralada", afirma. Ante os berros, as participantes da clase de ioga saíron no seu auxilio e o atacante, que tiña unha lixeira coxeira, deuse á fuga co único botín do teléfono.

A muller ferida trasladouse ata o PAC da Parda onde lle revisaron as lesións sufridas pola agresión. A continuación, puxo a denuncia ante a Policía Nacional. Aos poucos minutos, unha dotación identificaba o home que coincidía coa descrición na contorna da ponte da Barca e era detido co teléfono que se levou. "Era xa un coñecido deles", sinala a moza indicando que o autor xa contaba con antecedentes por feitos similares.

A ferida recoñece que tras o suceso, tanto ela como a outra encargada neste centro de fisioterapia destinado a mulleres, atópanse en fase de pánico. "Agora saímos xuntas e xa non queda ninguén soa no centro. Collemos medo e antes estabamos tranquilas", afirman lembrando que están nunha zona céntrica de Pontevedra. "O susto no corpo quédate", aseguran.

As responsables do centro de fisioterapia apenas levan catro meses á fronte do negocio e sinalan que as anteriores xestoras pechaban sempre con chave. Afirman que agora tamén van adoptar esta fórmula ao mesmo tempo que estudan implantar clases de defensa persoal entre as ofertas do negocio, ante a demanda crecente das mulleres que asisten ao centro.