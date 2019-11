Veciños da contorna da Pedreira querélanse contra o Concello polos concertos de Cantos na Maré

Veciños da contorna da praza da Pedreira, no centro histórico, presentaron unha querela contra o Concello de Pontevedra polo seu proceder o pasado mes de setembro ao autorizar a celebración de concertos privados do ciclo Cantos na Maré nesta praza pública impedindo o acceso aos veciños da zona e permitindo uns ruídos superiores aos autorizados pola ordenanza municipal correspondente.

A querela, presentada o pasado martes 12 de novembro no Xulgado de Garda de Pontevedra, relata unha serie de feitos ocorridos entre os días 13 e 15 de setembro que os demandantes consideran que serían constitutivos de tres delitos: dous de coaccións (un deles agravado) e un contra o medio ambiente.

O documento, ao que tivo acceso PontevedraViva, especifica que a querela non vai dirixida a ninguén en concreto, senón ás persoas que un expediente administrativo do Concello de Pontevedra determine que son responsables dos feitos relatados: "a autoridade que concedeu autorización e a persoa física ou xurídica responsable da ocupación do espazo público".

En concreto, a querela relata que o acceso á praza da Pedreira, tamén coñecida como praza de Mugartegui, pódese realizar por medio de tres cales e todas elas estiveron pechadas as noites do 13 ao 14 e do 14 ao 15 de setembro, de tal modo que houbo dúas familias afectadas porque non puideron acceder ás súas propiedades e que senten vítimas dun delito de coaccións.

A primeira familia non puido entrar en casa de ningún xeito durante as dúas noites seguidas porque en dúas das rúas de acceso - Perdreira e Pai Isla- había valos pechando o paso e na terceira, a situada polo arco desde a rúa César Boente, tan só se podía entrar se se pagaba a correspondente entrada. Ambas as noites tivo que irse a durmir a unha vivenda familiar fose de Pontevedra, en Bueu.

A querela recolle que a noite do 13 ao 14 tentou acceder ao seu domicilio sobre as 23.00 horas, cando xa empezara o concerto, e atopouse con que o acceso por César Boente estaba flanqueado e dous empregados da organización do festival dixéronlle que só podería entrar se pagaba a entrada para os tres membros da unidade familiar. A pesar de mostrarlles o seu DNI, no que figura que a súa dirección é nesa praza, non lle deixaron pasar e respondéronlle que tiñan autorización municipal para pechar a praza.

Ante esta situación, que tachan de "desagradable", bordeou a mazá e tentou acceder polas prazas Pedreira e Pai Isla, pero en ambos os accesos había valos. Nese momento, chamaron á Policía Local, que levantou acta do ocorrido. Ese informe policial consta na documentación que acompaña esta querela e recolle literalmente: "podemos comprobar que se atopa a praza totalmente pechada con valos metálicos (...) o único acceso que tería o veciño sería a través da entrada de público na rúa César Boente". A pesar das queixas, a situación repetiuse á noite seguinte.

A segunda familia podía acceder á súa vivenda, pero non ao garaxe, pois un valo colocado diante do seu edificio impedíallo. A primeira noite tivo "un encontrón forte cos organizadores do evento" e finalmente puido acceder, sobre as 20.00 horas, pero ao día seguinte non puido saír co seu coche ao "permanecer obstaculizado polo valo indicado".

Ambas as familias considéranse prexudicadas e cren que foron vítimas dun delito de coaccións, que no caso da primeira sería agravado, pois, segundo as explicacións que achega este veciño, viuse afectado un dereito fundamental, o de acceso á vivenda.

Respecto diso, cabe apuntar que ambos os veciños, xunto a outros 12 da contorna da praza, xa presentaran o pasado 20 de setembro un escrito de queixa no rexistro municipal do que aínda non tiveron resposta no que especificaban que estes feitos son "un menosprezo cara aos veciños" e tamén "a conculcación do dereito fundamental de libre circulación", recollido no artigo 19 da Constitución Española.

Tanto nese escrito de queixa como na querela, os veciños fan constar a súa crítica non só ao feito de que se organice esa actividade nesas condicións, senón á falta de información por parte do Concello, pois aos querellantes, aos 14 veciños que subscriben a queixa e ao resto de residentes na contorna "non se lles notificou que os accesos á súa vivenda ían ser pechados".

O terceiro delito ao que fai referencia esta querela é contra o medio ambiente. En concreto, relatan que ambas as noites os concertos "superaron con moito os 55 decibeis permitidos" pola Ordenanza Municipal de Protección do Medio Ambiente contra a Contaminación Acústica e causaron "molestias á totalidade dos veciños do lugar", podendo "provocar danos substanciais na saúde ou cando menos na estabilidade emocional" dalgúns veciños que teñen deterioración cognitiva ou discapacidades psíquicas importantes.

Respecto diso, no citado informe da Policía Local, ao que tivo acceso este xornal, recolle que o volume de decibeis que se escoitaba "é o propio dun concerto (moi alto)". Aínda que os veciños pediron aos policías que realizasen medicións de ruídos, non se puido por falta de medios. "Informámoslle que non dispoñemos de medios técnicos para realizar tal medición", recolle o documento.