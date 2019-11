Buscan un home que agrediu a outro cun vaso ás portas dun pub

A Policía Nacional mantén aberta unha investigación para localizar un home duns 40 anos que na madrugada do sábado ao domingo presuntamente agrediu cun vaso a un mozo ás portas dun local de copas do centro histórico.

Fontes oficiais da Policía Nacional explicaron que os feitos ocorreron ao redor das cinco da mañá e os investigadores xa identificaron e tomaron declaración á vítima e ás testemuñas, pero non así ao presunto agresor, do que tan só saben que ten uns 40 anos.

A Policía Nacional tivo noticia da agresión pasadas as cinco da mañá a través dunha chamada do Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112. Relatáronlles que había un mozo na parada de autobús situada á beira da ponte do Burgo que tiña unha ferida na cara e sangraba abundantemente, de modo que unha patrulla desprazouse ao lugar e foi alertada tamén unha ambulancia do 061, que perstó asistencia e trasladou ao ferido a un centro médico.

O mozo relatou aos policías que estaba na porta dun local cando foi agredido e achegou os datos do citado negocio, de modo que outros axentes policiais dirixíronse ao lugar e entrevistáronse con testemuñas e co porteiro do establecemento.

Segundo relataron, o lesionado encarouse cun home e este agrediuno cun vaso, pero ningún dos entrevistados coñecía a identidade do agresor.