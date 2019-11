Tráfico pretende rebaixar á metade o número de vítimas mortais nas estradas provinciais, que en 2019 xa ascende a 22

Minuto de silencio polas vítimas de accidentes de tráfico na Subdelegación do Goberno © Cristina Saiz Minuto de silencio polas vítimas de accidentes de tráfico na Subdelegación do Goberno © Cristina Saiz Minuto de silencio polas vítimas de accidentes de tráfico na Subdelegación do Goberno © Cristina Saiz Minuto de silencio polas vítimas de accidentes de tráfico na Subdelegación do Goberno © Cristina Saiz

Nacións Unidas aprobaba en 2005 a celebración do Día mundial de recordo ás vítimas de accidentes de tráfico e aos seus familiares. Por este motivo, este luns concentrábanse ante o edificio da subdelegación do Goberno de Pontevedra representantes da Garda Civil, da Policía Nacional e da Policía Local encabezados por Maica Larriba, subdelegada do Goberno; pola directora provincial da DXT Paula Yubero e polo comandante do subsector de Tráfico da Garda Civil, Leovigildo Villar, entre outras autoridades. Cunha pancarta de recordo ás vítimas, gardábase un minuto de silencio.

En Galicia reducíase o número dos accidentes mortais durante este 2019 pasando de 90 en 2018 a 74 no que leva de ano. O número de falecidos é de 13 vícitmas menos. Con todo, na provincia rexistráronse 22 vítimas mortais este ano, cando en 2019 por estas datas a cifra situábase en 19. Si baixaron o número de accidentes con vítimas pero rexistráronse casos como o de de a AP-9 despois do verán no que falecían catro novos de Redondela, que provocan este ascenso de falecidos, segundo explicaba a subdelegada Maica Larriba.

Os accidentes con vítimas na provincia foron 966, con 22 falecidos, 113 feridos hospitalizados e 1.414 feridos leves que non requiriron hospitalización. No mesmo período en 2018, sumáronse 1.126 accidentes con vítimas, 19 falecidos, 106 feridos hospitalizados e 1.650 feridos leves sen hospitalización.

"Muchos de los accidentes pudieron y debieron evitarse" afirmaba Larriba durante o acto, que indicou que a Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable marca a ambiciosa meta para a seguridade viaria de reducir á metade, nun prazo de 11 anos, o número de defuncións e de lesións por accidente de tráfico viario en todo o mundo.

Paula Yubero, directora provincial da DXT sinalaba que se está rebaixando o número de accidentes pero "non podemos estar contentos". Trátase de cifras "inadmisibles para calquera país e para calquera provincia", indicaba Yubero. Realizaba, neste sentido, un chamamento á colaboración cidadá lembrando que as causas dos accidentes seguen centrándose na condución baixo o consumo de alcol e de drogas; o exceso de velocidade e as distraccións ao volante.

"Ningunha mensaxe merece o risco de perder unha vida", lembrou Maica Larriba alertando de que o uso do móbil segue sendo un dos factores de distracción máis importantes. "É moi dolorosa a perda dunha vida pero é moi triste pensar que era perfectamente evitable e que se podía evitar cun pouco de atención e de respecto ás normas", lamentou.

Pola súa banda, o comandante do subsector de Tráfico da Garda Civil, Leovigildo Villar, apuntou que hoxe en día, as distraccións como o móbil, o whatsapp convertéronse en sistemas de comunicación universais pero é necesario "facer un alto e poñelo nun modo en que non moleste á condución e esquecerse del durante o traxecto".

Villar afirmou que naquelas zonas nas que se establecen controis detéctanse reducións no número de accidentes. É o caso dos grandes eventos ou das festas do Nadal en que seguirán insistindo en control de alcol e drogas. Pero son moitos os sitios onde intervir, sinalaba, e os datos non son todo o bos que desexan e por este motivo seguirán insistindo en manter campañas na estrada, que axuden a reducir a sinistralidade.