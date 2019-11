A enfermidade do acusado, de 91 anos, obriga a aprazar o xuízo por un atropelo múltiple a ciclistas na Guarda

Avogados das acusacións particulares © Cristina Saiz Carlos Borrás, avogado do acusado © Cristina Saiz Ciclistas afectados polo atropelo dentro da sala de vistas dos xulgados da Parda © Cristina Saiz Ciclistas afectados polo atropelo á súa chegada aos xulgados da Parda © Cristina Saiz Ciclistas afectados polo atropelo á súa chegada aos xulgados da Parda © Cristina Saiz

O Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra viuse obrigado a suspender o xuízo previsto para este luns contra Manuel Benito A. L., un home que na actualidade ten 91 anos, polo atropelo múltiple a un pelotón de ciclistas na estrada PO-552 na Guarda no ano 2016. O acusado está hospitalizado desde este domingo, de modo que a vista oral non puido celebrarse.

A maxistrada titular do Penal, Belén Rubido, aprazou o xuízo para o próximo 19 de decembro, co fin de garantir que poida asistir o acusado, cuxa enfermidade non transcendeu, pero que conta cun certificado dun hospital que acredita o seu ingreso de urxencia este domingo e que este luns seguía hospitalizado.

O xuízo estaba previsto para este luns e si asistiron o resto das partes persoadas na causa e o avogado do acusado, Carlos Borrás. O letrado explicou que a causa do ingreso "non ten nada que ver" co xuízo e que estas últimas semanas tivo algún problema de saúde. En todo caso, tamén lembrou que a situación é "dura para el".

O avogado defensor lembrou tamén que, na súa opinión, neste caso non hai ningún tipo de responsabilidade penal por parte do seu cliente, tan só responsabilidade civil, de modo que solicita a súa libre absolución. Ademais, aclarou que o 90% dos lesionados no accidente e as familias dos falecidos xa foron indemnizados polas aseguradoras.

A Fiscalía considera que o acusado é autor de dous delitos de homicidio por imprudencia grave e sete delitos de lesións por imprudencia grave e pide que sexa condenado a catro anos de prisión e seis de privación do dereito para conducir vehículos de motor e ciclomotores ou da facultade de obtelo polo mesmo tempo e a pagar ás familias dos falecidos xa as feridos indemnizacións por un valor total de 2,5 millóns de euros.

Segundo o escrito de acusación da Fiscalía, os feitos ocorreron na mañá do 12 de marzo de 2016, cando o acusado conducía o seu vehículo Fonda pola estrada PO-552 (Vigo-Tui ). Circulaba nun plano recto e con excelentes condicións para a condución cando se atopou cun grupo de 14 ciclistas que circulaban correctamente en columna de dous en dous e na súa mesma dirección.

Esta versión dos feitos da Fiscalía conclúe que arremeteu contra o grupo de ciclistas porque conducía de forma distraída e sen prestar a obrigada atención, ademais de exceder a velocidade máxima permitida. Segundo o fiscal, non realizou ningunha manobra evasiva de freado ou de cambio de dirección e arroiou a 12 dos citados ciclistas . Como consecuencia da colisión, faleceron os ciclistas J.A. C. P., e D. F. F., e outros nove resultaron feridos de diversa consideración.

O máis prexudicado foi o profesor e investigador da Universidade de Vigo José Antonio Vilán Vilán, que continúa de baixa pola gravidade das lesións sufridas e para quen a Fiscalía solicita unha indemnización de 1,4 millóns de euros.

Os avogados que representan aos ciclistas, tanto aos falecidos, como aos que resultaron feridos, piden igualmente que o acusado sexa condenado a catro anos de cárcere e seis de privación do dereito para conducir vehículos de motor e ciclomotores como autor de dous delitos de homicidio e, no seu caso, nove de lesións, todos por imprudencia grave.

Un dos ciclistas que resultou ileso explicou este luns, á chegada aos xulgados da Parda, antes de saberse que se suspendese o xuízo, que aquel día o condutor agora acusado "pasou rapidísimo", máis do que recoñeceu, e "non se detivo" para axudar, senón que "se marchou do lugar do accidente" e parou uns 200 metros despois. Na súa opinión, "foi unha clara denegación de auxilio", aínda que o xulgado instrutor non permitiu que a acusación fose por omisión do deber de socorro.

Este ciclista, que está citado como testemuña ocular do sinistro, foi con intención de "contar todo o que vin e que se saiba toda a verdade", a pesar de que, para iso, "teremos que tirar todos de memoria", pois pasaron xa catro anos. No seu caso, saíu "milagrosamente indemne, non se nin como caín", pero si tivo que axudar a todos os seus amigos.

Neste xuízo había citados decenas de testemuñas, pero este luns renunciouse a oito deles, sete ciclistas e un axente da Policía Local.