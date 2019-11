Interceptan en Barro a dous mozos italianos con máis de 300 gramos de marihuana © Guardia Civil

A Garda Civil detivo no municipio de Barro a dous mozos de nacionalidade italiana por un delito contra a saúde pública (tráfico de drogas), ao ser interceptados con algo máis de 300 gramos de marihuana nun control de estrada.

As detencións levaron a cabo a pasada fin de semana no marco dun operativo de controis realizados pola patrulla de seguridade cidadá da Compañía da Garda Civil de Vilagarcía de Arousa nas estradas das comarcas de Caldas e Pontevedra.

No transcurso dun dos controis que se realizaron no municipio de Barro procedeuse á detención de dous mozos, que foron interceptados con algo máis de 300 gramos de cogollos de marihuana e 1.200 euros en efectivo, cando viaxaban nun turismo con placas de matrícula italianas.

Cando os axentes procederon á detención do vehículo no que viaxaban detectaron un forte cheiro a marihuana e no interior atopáronse cunha caixa de plástico onde transportaban a droga. Así mesmo, no rexistro dos ocupantes intervéuselles máis de 1.200 euros en efectivo.

Trátase de dous estudantes, de 24 e 25 anos, ambos de nacionalidade italiana e residentes na localidade portuguesa do Porto onde cursan estudos universitarios.

Tanto os detidos, como a droga e o diñeiro incautado, foron postos ao dispor do Xulgado de Instrución de garda de Caldas de Reis, que decretou a liberdade provisoria con cargos de ambos, coa obrigación de comparecer ante a citada autoridade cando sexan requiridos.