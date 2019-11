A empresa Extraco comezará nos próximos días as obras na Estación de Autobuses

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de formalizar o contrato para executar as obras de adecuación do complexo intermodal de Pontevedra. A empresa Extraco, Construccións e Proxectos é a adxudicataria desta actuación.

As obras deste complexo intermodal arrancarán nas vindeiras semanas co comezo do acondicionamento do edificio da terminal de autobuses.

Estes traballos suporán unha reforma funcional, estética e de eficiencia enerxética do edificio, ao incluír a renovación da fachada, da cuberta e dos seus interiores e a mellora das instalacións e dos sistemas de información.

A Xunta, a través desta reforma da estación de autobuses e da adecuación do complexo, busca acadar unha intermodalidade real entre esta terminal e a de ferrocarril.

A conexión entre estacións será máis sinxela e segura para os transeúntes grazas a un itinerario peonil que se complementará cunha reordenación urbana da fronte da estación, mellorando a seguridade viaria e recuperando un espazo público para os cidadáns.

O proxecto tamén inclúe a eliminación dos actuais accesos de autobuses, construíndo un novo enlace directo dende a Avenida Josefina Arruti, onde se instalarán semáforos regulados a demanda e carrís de espera.

Ademais porase en valor o contorno do río Gafos, que se recuperará cun novo espazo para o desfrute cidadá mediante a rexeneración da área ao carón da estación de autobuses, destapándose o leito e construíndose unha pasarela de madeira que facilite o paseo.

Cómpre lembrar que estas actuacións están enmarcadas nun convenio de colaboración asinado entre a Xunta e o Concello de Pontevedra, que conta cun investimento superior aos 6 millóns de euros, dos que o Goberno galego achega o 75%, é dicir, máis de 4,6 millóns.