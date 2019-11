O goberno local proxecta varias naves para usos municipais no parque empresarial

O Goberno local de Sanxenxo está a estudar as características que deben reunir as naves que proxecta construír no parque empresarial de Nantes e destinadas á Policía Local, e os servizos de Emerxencias, praias e xardíns e obras e iluminación.

Nas últimas semanas os concelleiros tiveron a oportunidade de coñecer instalacións similares en varios concellos, O Carballiño, A Chantada e A Coruña.

Segundo informaron deste o Concello de Sanxenxo, as novas instalacións teñen que cumprir un dobre obxectivo, dotar a estes servizos de mellores e máis amplas instalacións e ademais van permitir aforrar 60.000 euros anuais, o custo do aluguer das naves de servizos e, ademais, van producir aforros polas sinerxias nos contratos de subministracións, por exemplo, o gasto de luz e telefonía.

As tres concellerías necesitan instalacións amplas, pois teñen que incluír garaxes para gardar vehículos de gran tamaño, camións, guindastres e tractores e tamén almacéns para gardar o mobiliario de praias e vías públicas.

A concellería de seguridade cidadá necesita unha sede da Policía Local 700 metros cadrados e incluirá, recepción, despachos, sala de reunións, sala de control do tráfico, baños e vestiarios e garaxe para o parque móbil.

A nave do Servizo de Emerxencias debe contar con 900 metros cadrados e incluirá unha recepción, oficina, sala de reunións, ximnasio, cociña, zona de descanso, almacén taller e garaxe.

As concellerías de medio ambiente e obras e servizos demandan un espazo de 2.500 metros cadrados repartidos nas seguintes dependencias para que o servizo de praias poida gardar tractores e outros vehículos e almacenar o material que se instala nas praias e recóllese durante os meses de inverno: pasarelas, torres de vixilancia, módulos sanitarios, etc.

Igualmente, o servizo de parques e xardíns incluirá oficina, taller almacén, baños e vestiarios e un espazo exterior para un invernadoiro e un viveiro de plantas.

Finalmente, o servizo de obras, mantemento e iluminación reclama unhas dependencias na que é necesario oficina, vestiarios, almacén para gardar mobiliario urbano, como bancos, papeleiras, sinais de tráfico, lastras e outros materiais. E tamén un garaxe.